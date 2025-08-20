وزير الخارجية الأردني ونظيره الروسي بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة... وهذا ما تم تأكيده

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثات موسّعة بحثت سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.



وبحث الصفدي ولافروف تطورات الأوضاع في المنطقة، وأكّدا ضرورة تكثيف جهود التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.



وحذّر الصفدي من التبعات الكارثية على الأمن الإقليمي والدولي للسياسات العدوانية والتوسّعية الإسرائيلية التي تتبدى إمعانًا في العدوان على غزة، وقتلًا لفرص تحقيق السلام في الضفة الغربية المحتلة واعتداءات واحتلال لأراضٍ سورية ولبنانية.



وقال الصفدي: "نريد أن نصل إلى سلام دائم على أساس إنهاء الاحتلال وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والدولة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. لكن مقابل هذا الطرح، ثمّة مشروع دماري يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي لإبقاء المنطقة رهينة الصراع ورهينة الأزمة، ونرى تبديات هذا المشروع في استمرار العدوان على غزة، وفي تجويع الفلسطينيين، وفي محاولات تهجيرهم، وهو ما نرفضه بالمطلق".

وأضاف: "نراه أيضًا يتبدى في الضفة الغربية، حيث يستمر الاستيطان، وتستمر مصادرة الأراضي، ويستمر حصار السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتستمر الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية التي تقوض حل الدولتين، وبالتالي تقتل كل فرص تحقيق السلام في المنطقة، ونرى هذا المشروع الدماري الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، في لبنان، حيث تستمر إسرائيل في اعتداءاتها على لبنان، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أخيرًا، ونراه أيضًا في سوريا، التي ندعم جميعًا أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها، في الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية، والعبث الإسرائيلي بالشؤون الداخلية السورية، مما يدفع باتجاه المزيد من التأزيم."



وتابع: "على العالم أن يختار إمّا أن يقف مع المشروع العربي الذي سيضمن الأمن والسلام والاستقرار للجميع، بما في ذلك إسرائيل، وإمّا أن يبقى عاجزًا عن مواجهة المشروع الدماري الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية، والذي لن يؤدي إلّا إلى المزيد من الصراع والدمار والخراب، والذي جعل من إسرائيل الآن دولة مارقة في عيون معظم دول العالم".

الى ذلك، أكد الصفدي دعم الأردن لوحدة سوريا واستقرارها، كاشفًا عن اتفاق أردني-أميركي-سوري لتشكيل لجنة ثلاثية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء والعمل على حل سياسي يحافظ على وحدة سوريا.

من جهته، أكد لافروف تطلع موسكو لمشاركة الملك عبدالله الثاني في القمة الروسية العربية المقبلة في تشرين الأول مع التحضير للقاء يجمعه بالرئيس فلاديمير بوتين، مشددًا على رغبة روسيا في تعزيز التعاون مع الأردن.