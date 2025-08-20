أخبار
روبيو يعلن عقوبات أميركية جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية

أخبار دولية
2025-08-20 | 11:15
روبيو يعلن عقوبات أميركية جديدة على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية التي تحولت خصما لإدارة دونالد ترامب.
     
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان: "اليوم، أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال" كونهم "شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".

أخبار دولية

عقوبات

أميركية

جديدة

المحكمة

الجنائية

الدولية

