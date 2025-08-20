إيران: لا يحق لأوروبا تمديد مهلة فرض عقوبات عليها بموجب "آلية الزناد"

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا يحق للدول الأوروبية تفعيل العقوبات بموجب "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أو تمديد الموعد النهائي في تشرين الأول لتفعيلها.



وقال عراقجي لوكالة إرنا الرسمية: "عندما نعتبر أنهم لا يملكون الحق في تطبيق آلية الزناد، فمن الطبيعي ألا يملكوا الحق أيضا في تمديد الموعد النهائي لتفعيلها".