واشنطن ودول حليفة تدعو إلى "هدنات إنسانية" في السودان

دعت الولايات المتحدة ودول حليفة عدة بينها مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة الأربعاء الى "هدنات انسانية" في السودان، مبدية "استياءها" من تدهور الوضع في هذا البلد الذي يشهد حربا أهلية.



وقالت واشنطن وحلفاؤها في بيان مشترك انضمت اليه أيضا سويسرا والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "مع ازدياد الوضع في السودان خطورة وبلوغ الحاجات الإنسانية مستويات حرجة، على أطراف النزاع اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمن يحتاجون اليها، تنفيذا لالتزاماتهم".