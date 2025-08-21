أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصين تدعو إلى تعزيز التعاون والأمن مع باكستان وأفغانستان

أخبار دولية
2025-08-21 | 00:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصين تدعو إلى تعزيز التعاون والأمن مع باكستان وأفغانستان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الصين تدعو إلى تعزيز التعاون والأمن مع باكستان وأفغانستان

ذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي دعا باكستان وأفغانستان إلى مواصلة تعزيز التبادلات الثلاثية على جميع المستويات لبناء الثقة الاستراتيجية المتبادلة وتعميق التعاون الأمني.

وقال وانغ، الذي حضر اجتماعًا مع نظيريه من البلدين في كابول يوم الأربعاء، إنه يتعين توسيع التعاون الإنمائي والتبادلات التجارية والاستثمارية.

وأعلن الوزير، وفقًا لبيان صدر اليوم الخميس، أن الصين مستعدة لفهم ودعم القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية لكل دولة وتعارض بشدة التدخل الخارجي في المنطقة وكذلك محاولة أي منظمة أو فرد لتقويض السيادة الوطنية لأي بلد.

وأشار وانغ إلى أنه "من الضروري تحسين آلية الحوار الأمني وتعميق التعاون في مجال إنفاذ القانون والتعاون الأمني وتعزيز مكافحة الأنشطة الإرهابية عبر الحدود والقضاء على الأرض الخصبة للإرهاب".

ولم يذكر البيان أي جماعات إرهابية، لكن تقريرًا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا عن اجتماع وانغ مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي ذكر حركة تركستان الشرقية الإسلامية.

ونقل التقرير عن وانغ قوله إن الصين تأمل في أن تكثف أفغانستان جهودها لمكافحة مثل تلك القوى التي وصفها بالإرهابية.

وتقع الدولتان على حدود منطقة شينغيانغ في شمال غرب الصين والتي شهدت في الماضي صراعات ألقت بكين مسؤوليتها على مسلحين إسلاميين وانفصاليين من الويغور الذين يقولون إنهم يسعون إلى إقامة دولة تركستان الشرقية المستقلة.

وأبلغ وانغ نظيريه بأنه يتعين على الدول الثلاث توسيع التعاون الإنمائي والتبادلات التجارية والاستثمارية وربط الشبكات.

أخبار دولية

تعزيز

التعاون

والأمن

باكستان

وأفغانستان

LBCI التالي
غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تقرير: نيوزيلندا تواجه أصعب بيئة أمنية في الآونة الأخيرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-06-22

الرئيس سلام: لبنان مستعد للتعاون في كل ما من شأنه تعزيز الأمن ومواجهة الإرهاب

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-19

الوزير نصار بحث مع السفير البلغاري في تعزيز التعاون القضائي والحقوقي

LBCI
أخبار دولية
2025-07-23

بكين تسعى إلى "تعزيز التعاون" مع واشنطن خلال المفاوضات التجارية الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-18

عربيد بحث مع السفير الأردني في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:30

نتنياهو يصعد هجومه ضد رئيس وزراء أستراليا

LBCI
أخبار دولية
01:01

نائب الرئيس الأميركي: على أوروبا تحمل الجزء الأكبر من عبء أمن أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
00:56

الشرطة البرازيلية: الرئيس السابق بولسونارو أعد طلب لجوء إلى الأرجنتين

LBCI
أخبار دولية
00:52

غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:26

السفير البريطاني إفتتح منشأة تدريب للجيش في الزهراني: هدفنا تعزيز قدرته على الصمود

LBCI
أمن وقضاء
02:43

أمن الدولة تضبط 950 صنفًا من الأدوية المهربة داخل صيدليتين بيطريتين في البقاع

LBCI
آخر الأخبار
16:32

مركز عمليات طوارئ الصحة : غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور أدت في حصيلة نهائية إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح

LBCI
آخر الأخبار
16:36

الجيش الإسرائيلي: طائراتنا أغارت على مخازن ووسائل قتالية ومنصة إطلاق لحزب الله في جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل

LBCI
أخبار دولية
13:36

كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هل تعود خدمة العلم قريباً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

فرصة ثلاثة أيام للطلاب…

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:31

في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار لبنان
16:29

الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر

LBCI
حال الطقس
03:08

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أخبار دولية
03:47

بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن

LBCI
أخبار لبنان
10:47

انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية

LBCI
أمن وقضاء
01:32

وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا

LBCI
أخبار لبنان
09:59

اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
05:27

يوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف لهم مقابل مبالغ مالية... فأوقفته مفرزة الضاحية الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More