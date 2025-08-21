أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الصين تدعو إلى تعزيز التعاون والأمن مع باكستان وأفغانستان
أخبار دولية
2025-08-21 | 00:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الصين تدعو إلى تعزيز التعاون والأمن مع باكستان وأفغانستان
ذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي دعا باكستان وأفغانستان إلى مواصلة تعزيز التبادلات الثلاثية على جميع المستويات لبناء الثقة الاستراتيجية المتبادلة وتعميق التعاون الأمني.
وقال وانغ، الذي حضر اجتماعًا مع نظيريه من البلدين في كابول يوم الأربعاء، إنه يتعين توسيع التعاون الإنمائي والتبادلات التجارية والاستثمارية.
وأعلن الوزير، وفقًا لبيان صدر اليوم الخميس، أن الصين مستعدة لفهم ودعم القضايا المتعلقة بالمصالح الأساسية لكل دولة وتعارض بشدة التدخل الخارجي في المنطقة وكذلك محاولة أي منظمة أو فرد لتقويض السيادة الوطنية لأي بلد.
وأشار وانغ إلى أنه "من الضروري تحسين آلية الحوار الأمني وتعميق التعاون في مجال إنفاذ القانون والتعاون الأمني وتعزيز مكافحة الأنشطة الإرهابية عبر الحدود والقضاء على الأرض الخصبة للإرهاب".
ولم يذكر البيان أي جماعات إرهابية، لكن تقريرًا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا عن اجتماع وانغ مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي ذكر حركة تركستان الشرقية الإسلامية.
ونقل التقرير عن وانغ قوله إن الصين تأمل في أن تكثف أفغانستان جهودها لمكافحة مثل تلك القوى التي وصفها بالإرهابية.
وتقع الدولتان على حدود منطقة شينغيانغ في شمال غرب الصين والتي شهدت في الماضي صراعات ألقت بكين مسؤوليتها على مسلحين إسلاميين وانفصاليين من الويغور الذين يقولون إنهم يسعون إلى إقامة دولة تركستان الشرقية المستقلة.
وأبلغ وانغ نظيريه بأنه يتعين على الدول الثلاث توسيع التعاون الإنمائي والتبادلات التجارية والاستثمارية وربط الشبكات.
أخبار دولية
تعزيز
التعاون
والأمن
باكستان
وأفغانستان
التالي
غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تقرير: نيوزيلندا تواجه أصعب بيئة أمنية في الآونة الأخيرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-06-22
الرئيس سلام: لبنان مستعد للتعاون في كل ما من شأنه تعزيز الأمن ومواجهة الإرهاب
أخبار لبنان
2025-06-22
الرئيس سلام: لبنان مستعد للتعاون في كل ما من شأنه تعزيز الأمن ومواجهة الإرهاب
0
أخبار لبنان
2025-08-19
الوزير نصار بحث مع السفير البلغاري في تعزيز التعاون القضائي والحقوقي
أخبار لبنان
2025-08-19
الوزير نصار بحث مع السفير البلغاري في تعزيز التعاون القضائي والحقوقي
0
أخبار دولية
2025-07-23
بكين تسعى إلى "تعزيز التعاون" مع واشنطن خلال المفاوضات التجارية الأسبوع المقبل
أخبار دولية
2025-07-23
بكين تسعى إلى "تعزيز التعاون" مع واشنطن خلال المفاوضات التجارية الأسبوع المقبل
0
أخبار لبنان
2025-07-18
عربيد بحث مع السفير الأردني في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي
أخبار لبنان
2025-07-18
عربيد بحث مع السفير الأردني في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإقليمي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:30
نتنياهو يصعد هجومه ضد رئيس وزراء أستراليا
أخبار دولية
01:30
نتنياهو يصعد هجومه ضد رئيس وزراء أستراليا
0
أخبار دولية
01:01
نائب الرئيس الأميركي: على أوروبا تحمل الجزء الأكبر من عبء أمن أوكرانيا
أخبار دولية
01:01
نائب الرئيس الأميركي: على أوروبا تحمل الجزء الأكبر من عبء أمن أوكرانيا
0
أخبار دولية
00:56
الشرطة البرازيلية: الرئيس السابق بولسونارو أعد طلب لجوء إلى الأرجنتين
أخبار دولية
00:56
الشرطة البرازيلية: الرئيس السابق بولسونارو أعد طلب لجوء إلى الأرجنتين
0
أخبار دولية
00:52
غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
أخبار دولية
00:52
غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:26
السفير البريطاني إفتتح منشأة تدريب للجيش في الزهراني: هدفنا تعزيز قدرته على الصمود
أخبار لبنان
02:26
السفير البريطاني إفتتح منشأة تدريب للجيش في الزهراني: هدفنا تعزيز قدرته على الصمود
0
أمن وقضاء
02:43
أمن الدولة تضبط 950 صنفًا من الأدوية المهربة داخل صيدليتين بيطريتين في البقاع
أمن وقضاء
02:43
أمن الدولة تضبط 950 صنفًا من الأدوية المهربة داخل صيدليتين بيطريتين في البقاع
0
آخر الأخبار
16:32
مركز عمليات طوارئ الصحة : غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور أدت في حصيلة نهائية إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح
آخر الأخبار
16:32
مركز عمليات طوارئ الصحة : غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور أدت في حصيلة نهائية إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح
0
آخر الأخبار
16:36
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا أغارت على مخازن ووسائل قتالية ومنصة إطلاق لحزب الله في جنوب لبنان
آخر الأخبار
16:36
الجيش الإسرائيلي: طائراتنا أغارت على مخازن ووسائل قتالية ومنصة إطلاق لحزب الله في جنوب لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل
تقارير نشرة الاخبار
14:21
المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل
0
أخبار دولية
13:36
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
أخبار دولية
13:36
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل تعود خدمة العلم قريباً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل تعود خدمة العلم قريباً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
فرصة ثلاثة أيام للطلاب…
تقارير نشرة الاخبار
13:16
فرصة ثلاثة أيام للطلاب…
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
2
أخبار لبنان
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
أخبار لبنان
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
3
حال الطقس
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
4
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
5
أخبار لبنان
10:47
انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية
أخبار لبنان
10:47
انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية
6
أمن وقضاء
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
أمن وقضاء
01:32
وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا
7
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
8
أمن وقضاء
05:27
يوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف لهم مقابل مبالغ مالية... فأوقفته مفرزة الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
05:27
يوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف لهم مقابل مبالغ مالية... فأوقفته مفرزة الضاحية الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More