غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن أعلنت إسرائيل عن الخطوات الأولى لعملية للسيطرة على مدينة غزة.وقال غوتيريش في اليابان، حيث يشارك في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا: "من الضروري التوصل فورًا إلى وقف لإطلاق النار في غزة لتجنب الموت والدمار اللذين ستسببهما حتمًا أي عملية عسكرية تستهدف مدينة غزة".ودعا إلى الإفراج غير المشروط عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وحث أيضًا إسرائيل على التراجع عن قرار "غير قانوني" لتوسيع مستوطنة في الضفة الغربية.