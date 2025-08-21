أخبار
مصدر في وزارة الدفاع التركية: وقف إطلاق النار شرط أساسي لإقرار مهمة لحفظ السلام بأوكرانيا

2025-08-21 | 06:01
مصدر في وزارة الدفاع التركية: وقف إطلاق النار شرط أساسي لإقرار مهمة لحفظ السلام بأوكرانيا
مصدر في وزارة الدفاع التركية: وقف إطلاق النار شرط أساسي لإقرار مهمة لحفظ السلام بأوكرانيا

أعلن مصدر بوزارة الدفاع التركية اليوم الخميس أنه ينبغي التوصل أولًا إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا قبل صياغة إطار عمل بعثة لحفظ السلام باعتبارها جزءًا من الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وردًا على سؤال عما إذا كانت تركيا يمكن أن تفكر في إرسال مثل هذه البعثة، قال المصدر: "من الضروري أولًا التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، ثم وضع إطار عمل للبعثة بتفويض واضح مع تحديد مدى مساهمة كل دولة فيها".

