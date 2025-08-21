روسيا: أوكرانيا غير مهتمة بسلام "عادل" ومستدام

اعتبرت روسيا الخميس أن أوكرانيا "غير مهتمة" بالتوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد متهمة إياها بالسعي للحصول على ضمانات أمنية لا تتوافق مع المطالب الروسية.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي إن "النظام الأوكراني وممثليه يعلّقون على الوضع الحالي بشكل محدد جدا، ما يظهر بشكل مباشر أنهم غير مهتمين بتسوية مستدامة وعادلة وطويلة الأمد".