أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

روسيا: أوكرانيا غير مهتمة بسلام "عادل" ومستدام

أخبار دولية
2025-08-21 | 07:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
روسيا: أوكرانيا غير مهتمة بسلام &quot;عادل&quot; ومستدام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
روسيا: أوكرانيا غير مهتمة بسلام "عادل" ومستدام

اعتبرت روسيا الخميس أن أوكرانيا "غير مهتمة" بالتوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد متهمة إياها بالسعي للحصول على ضمانات أمنية لا تتوافق مع المطالب الروسية.
     
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي إن "النظام الأوكراني وممثليه يعلّقون على الوضع الحالي بشكل محدد جدا، ما يظهر بشكل مباشر أنهم غير مهتمين بتسوية مستدامة وعادلة وطويلة الأمد".

أخبار دولية

أوكرانيا

مهتمة

بسلام

"عادل"

ومستدام

LBCI التالي
باريس ترى أن الضربات الروسية على أوكرانيا تظهر "عدم وجود إرادة" لإجراء محادثات سلام
مصدر في وزارة الدفاع التركية: وقف إطلاق النار شرط أساسي لإقرار مهمة لحفظ السلام بأوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-08-17

بوتين: ناقشت مع ترامب سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا "بشكل عادل"

LBCI
أخبار دولية
2025-06-02

زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لاتخاذ الخطوات "الضرورية" لتحقيق السلام مع روسيا

LBCI
أخبار دولية
2025-06-30

ترامب: اليابان تمارس معنا تجارة سيارات "غير عادلة"

LBCI
أخبار دولية
2025-08-09

بريطانيا وفرنسا تتعهدان بإحلال سلام عادل في أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:13

الجيش الإسرائيليّ إلى المستشفيات ومنظمات الإغاثة: للبدء بإعداد خطط إجلاء في شمال غزة

LBCI
أخبار دولية
07:39

إسرائيل تعلن استعادة مواطنها المحتجز في لبنان..ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
07:29

باريس ترى أن الضربات الروسية على أوكرانيا تظهر "عدم وجود إرادة" لإجراء محادثات سلام

LBCI
أخبار دولية
06:01

مصدر في وزارة الدفاع التركية: وقف إطلاق النار شرط أساسي لإقرار مهمة لحفظ السلام بأوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
02:43

أمن الدولة تضبط 950 صنفًا من الأدوية المهربة داخل صيدليتين بيطريتين في البقاع

LBCI
رياضة
2025-04-18

بطولة إنكلترا: غوارديولا متحفز لدفع مانشستر سيتي نحو التأهل لدوري الأبطال

LBCI
آخر الأخبار
10:39

سحب فريق من الدفاع المدني اللبناني ع. س. من بحر جونية بعد سقوطه خلال ممارسته بمفرده الـ"Acro-paragliding"

LBCI
أخبار لبنان
08:55

ياسين للـLBCI: أؤمن بأن السلاح سيُسلَّم ولن يُنزع بالقوّة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:39

إسرائيل تعلن استعادة مواطنها المحتجز في لبنان..ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
05:52

حمادة من بعبدا: نجدد الثقة بمسيرة الرئيس عون ومعالجة قضية السلاح ليست سهلة

LBCI
أخبار لبنان
05:29

الجميل من عين التينة: نمد اليد لبناء دولة السيادة والقانون ولا تهميش لأي مكون لبناني

LBCI
أخبار لبنان
05:16

زكي نقل إلى بعبدا دعم الجامعة العربية لحصر السلاح بيد الدولة: لا أحد يريد إنزلاق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها

LBCI
أخبار لبنان
02:22

اللبنانية الأولى زارت مركز سرطان المرأة في مستشفى أوتيل ديو

LBCI
أخبار دولية
01:01

نائب الرئيس الأميركي: على أوروبا تحمل الجزء الأكبر من عبء أمن أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل

LBCI
أخبار دولية
13:36

كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:29

الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر

LBCI
أمن وقضاء
03:20

جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما

LBCI
أمن وقضاء
01:32

وفاة شخص وجرح آخر إثر سقوطهما من مبنى في الصفرا

LBCI
أخبار لبنان
10:47

انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية

LBCI
أمن وقضاء
03:54

نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
خبر عاجل
06:34

خطوتان أساسيتان من مصرف لبنان نحو تعزيز الثقة المالية

LBCI
أخبار لبنان
09:59

اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني

LBCI
خبر عاجل
06:15

مكتب نتنياهو يعلن إعادة الإسرائيلي صالح أبو حسين الذي كان محتجزًا في لبنان عبر رأس الناقورة بعد مفاوضات في الأشهر الأخيرة بمساعدة الصليب الأحمر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More