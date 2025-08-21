أخبار
زيلينسكي: هجوم روسيّ أظهر أنّ موسكو تحاول تجنب الحاجة لعقد اجتماعات
أخبار دولية
2025-08-21 | 14:17
زيلينسكي: هجوم روسيّ أظهر أنّ موسكو تحاول تجنب الحاجة لعقد اجتماعات
رأى الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ هجومًا كبيرًا شنته روسيا، خلال الليل، على أهداف في أجزاء مختلفة من بلده أظهر أنّ موسكو تحاول تجنب الحاجة، لعقد اجتماعات تهدف إلى إنهاء الحرب.
وقال زيلينسكي في خطابه الليليّ المصور: "بصراحة، الإشارات الصادرة عن روسيا الآن ببساطة، مشينة".
