زلزال بقوة 7,5 درجات يضرب منطقة ممر دريك قبالة سواحل تشيلي

ضرب زلزال بقوة 7,5 درجات المنطقة التشيلية في القارة القطبية الجنوبية وممر دريك الجنوبي الخميس، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.وأوضحت الهيئة في بيان، أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 22,16 بالتوقيت المحلي (02,16 ت غ)، على عمق 10,8 كيلومترات.