إرنا: إيران ستناقش مع قوى أوروبية المحادثات النووية والعقوبات

أعلنت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) Hن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيجري اتصالا هاتفيا مشتركا مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الجمعة لمناقشة المحادثات النووية والعقوبات.وتهدد القوى الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات.