إسرائيل تتوعد بتدمير مدينة غزة إن لم تتخل حماس عن سلاحها وتطلق الرهائن

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتدمير مدينة غزة في حال لم تتخل حركة حماس عن سلاحها ولم تطلق جميع الرهائن الذين ما زالوا قيد الاحتجاز وإنهاء الحرب بشروط إسرائيل.وكتب كاتس عبر منصة إكس: "قريبا، ستُفتح أبواب الجحيم على رؤوس قتلة ومغتصبي حماس حتى يوافقون على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وهي بشكل أساسي إطلاق جميع الرهائن والتخلي عن السلاح".وأضاف: "إذا لم يقبلوا، ستصبح مدينة غزة - عاصمة حماس - رفح وبيت حانون" في إشارة إلى مدينتين تم تدميرهما بشكل كبير أثناء العمليات الإسرائيلية في القطاع.