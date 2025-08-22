توقيف الرئيس السريلانكي السابق رانيل ويكريميسينغه

ألقت السلطات السريلانكية القبض على الرئيس السابق رانيل ويكريمسينغه لاتهامه بـ "إساءة استخدام أموال الحكومة"، حسبما أفاد مسؤول في الشرطة وكالة فرانس برس.



ويتم التحقيق مع ويكريمسينغه على خلفية زيارة أجراها إلى لندن في أيلول 2023 لحضور احتفال نظمته جامعة بريطانية على شرف زوجته، وذلك أثناء توليه الحكم.