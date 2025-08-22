أخبار
توقيف الرئيس السريلانكي السابق رانيل ويكريميسينغه
أخبار دولية
2025-08-22 | 04:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
توقيف الرئيس السريلانكي السابق رانيل ويكريميسينغه
ألقت السلطات السريلانكية القبض على الرئيس السابق رانيل ويكريمسينغه لاتهامه بـ "إساءة استخدام أموال الحكومة"، حسبما أفاد مسؤول في الشرطة وكالة فرانس برس.
ويتم التحقيق مع ويكريمسينغه على خلفية زيارة أجراها إلى لندن في أيلول 2023 لحضور احتفال نظمته جامعة بريطانية على شرف زوجته، وذلك أثناء توليه الحكم.
مقالات ذات صلة
اخترنا لكم
الأكثر قراءة
