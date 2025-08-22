ثلاثة قتلى و19 جريحا من قوات الأمن في اشتباكات توقيف سياسي معارض في كردستان العراق

قُتل ثلاثة في صفوف قوات الأمن في السليمانية في كردستان العراق وأُصيب 19 آخرون في اشتباكات مسلّحة فجر الجمعة أوقف على اثرها السياسي المعارض لاهور شيخ جنكي، حسبما أفاد مسؤولان أمنيان وكالة فرانس برس.وقال مسؤول رفيع في قوات الأمن الكردية (الأسايش) طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس: "قُتل ثلاثة من منتسبي القوات الأمنية، أحدهم يتبع لقوات مكافحة الإرهاب والثاني لعمليات الأسايش والثالث لقوات الكوماندوز وأصيب 19 آخرون" من قوات الأمن. وأكّد مسؤول أمني ثان الحصيلة.وأكّدت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في السليمانية في بيان مقتل أحد منتسبيها "أثناء مشاركته في تنفيذ قرار قضائي لاعتقال مجموعة من المطلوبين".