مسؤول بالأمم المتحدة: كان من الممكن منع المجاعة في غزة

رأى منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر أنه كان من الممكن منع المجاعة التي تفشت في جزء من قطاع غزة، محملا إسرائيل المسؤولية بسبب "العرقلة الممنهجة" للمساعدات.



وطالب فليتشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسماح بدخول الإمدادات على نطاق واسع.



وأضاف فليتشر لصحفيين في جنيف تعليقا على تقرير أصدره مرصد عالمي للجوع: "كان بإمكاننا منع هذه المجاعة لو سُمح لنا بذلك، الأغذية تتكدس على الحدود بسبب العرقلة الممنهجة من إسرائيل".



وتابع مخاطبا نتنياهو: "دعونا ندخل الغذاء والإمدادات الأخرى بدون عوائق وعلى النطاق الواسع المطلوب. ضعوا حدا للانتقام".