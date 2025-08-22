غوتيريش: المجاعة في غزة لا يمكن أن تستمر من دون عقاب

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عقب إعلان الأمم المتحدة رسميا المجاعة في غزة على أنه لا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع من دون عقاب.وقال: "نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق".وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك أن "تجويع الناس لأغراض عسكرية يعد جريمة حرب".