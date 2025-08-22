الرئيس الصيني يعتزم استضافة بوتين وغوتيريش في قمة إقليمية نهاية الشهر

أعلنت بكين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأكثر من 20 قائدا في وقت لاحق من الشهر الحالي، في اجتماع سياسي وأمني يهدف إلى تعزيز النفوذ الإقليمي للصين.



وذكر مساعد وزير الخارجية الصيني ليو بين في مؤتمر صحفي بشأن الاستعدادات لقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستقام في تيانجين من 31 آب إلى الأول من أيلول أن المشاركين سيكشفون عن خطط جديدة لتعزيز العلاقات فيما بينهم.



وأوضح المسؤول الصيني أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من بين المدعوين.



ومن المقرر أن يشارك أيضا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قبل استضافته لترامب وقادة آخرين من رابطة دول جنوب شرق آسيا في تشرين الأول.











