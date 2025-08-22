روسيا تعلن الاستيلاء على ثلاث بلدات في منطقة دونيتسك في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استولت على ثلاث بلدات في دونيتسك بشرق أوكرانيا، لتصبح على مسافة أقرب من خط الدفاع الأوكراني في المنطقة التي تشهد معارك.



وقالت الوزارة على تلغرام إن روسيا استولت على "بلدات كاتيرينيفكا وفولوديميريفكا وروسين يار في جمهورية دونيتسك الشعبية" مستخدمة تسمية موسكو للمنطقة التي أعلنت ضمها في أيلول 2022.