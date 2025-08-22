إستقالة وزير خارجية هولندا من حكومة تصريف الأعمال بسبب غزة

أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب للصحفيين أنه استقال من حكومة تصريف الأعمال اليوم الجمعة بسبب موقفها من حرب إسرائيل في غزة.



وأشار إلى أن الحكومة لا تؤيد اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب حربها في غزة وخططها في الضفة الغربية المحتلة.



وقال: "شعرت بمقاومة داخل مجلس الوزراء لاتخاذ تدابير إضافية"، موضحًا أنه سيقدم استقالته رسميًا.



