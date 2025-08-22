أخبار
قتلى وجرحى في انقلاب حافلة سياحية بنيويورك
أخبار دولية
2025-08-22 | 16:59
قتلى وجرحى في انقلاب حافلة سياحية بنيويورك
أعلنت شرطة ولاية نيويورك اليوم الجمعة أن حافلة سياحية انقلبت بعد انحرافها عن المسار على طريق سريع بغرب الولاية، ما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال.
وقال شرطي رفض الكشف عن هويته في تصريحات للصحفيين قرب موقع الحادث إن بعض الركاب ما زالوا عالقين داخل حطام الحافلة وإن عمليات الإنقاذ جارية.
وتتواصل الشرطة مع الشركة المشغلة للحافلة التي لم تعلن هويتها حتى الآن.
أخبار دولية
وجرحى
انقلاب
حافلة
سياحية
بنيويورك
