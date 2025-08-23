نائب وزير الخزانة الأميركي يغادر منصبه

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة أن نائب الوزير سيترك منصبه بعد خمسة أشهر فقط من مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه.



ولم تكشف الوزارة عن سبب رحيل مايكل فولكندر الذي يأتي بعيد مغادرة مسؤول آخر أكد مجلس الشيوخ تعيينه وهو مفوض مصلحة الضرائب الداخلية بيلي لونغ.



وفولكندر الذي تمت المصادقة على تعيينه في منصبه في وزارة الخزانة في آذار، هو أستاذ سابق في جامعة ماريلاند وعمل أيضا في الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب.



وأشرف باعتباره نائب وزير الخزانة على صياغة وتنفيذ سياسات الوزارة.

