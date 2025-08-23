فرنسا تستدعي سفيرة إيطاليا بعد تصريحات "غير مقبولة" لسالفيني

استدعت فرنسا سفيرة إيطاليا إيمانويلا داليساندرو "بعد تصريحات غير مقبولة" أدلى بها نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني بحق الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب دعمه لإرسال قوات إلى أوكرانيا، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي الجمعة.



وقال المصدر إنه "تم تذكير السفيرة (التي استدعيت الخميس) بأن هذه التصريحات تتعارض مع مناخ الثقة والعلاقة التاريخية بين بلدينا، كما تتعارض مع التطورات الثنائية الأخيرة التي سلطت الضوء على التقارب القوي بين البلدين، وخاصة في ما يتعلق بالدعم الثابت لأوكرانيا"، مؤكدا معلومات أوردتها إذاعة فرانس إنتر.



عندما سُئل خلال زيارة إلى ميلانو عن النشر المحتمل لجنود إيطاليين في أوكرانيا بعد وقف الأعمال العدائية، وفق المقترح الفرنسي البريطاني، قال سالفيني إنه يجب أن "يذهب إيمانويل ماكرون إلى هناك بنفسه" واضعا خوذة وحاملا بندقية.

