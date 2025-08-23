أخبار
وزير الخارجية الهولندي يستقيل بعد اخفاق الحكومة في فرض عقوبات على إسرائيل

أخبار دولية
2025-08-23 | 00:20
وزير الخارجية الهولندي يستقيل بعد اخفاق الحكومة في فرض عقوبات على إسرائيل
0min
وزير الخارجية الهولندي يستقيل بعد اخفاق الحكومة في فرض عقوبات على إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب مساء الجمعة استقالته من منصبه بعد فشل الحكومة في التوافق على فرض عقوبات على إسرائيل. 
     
ولاحقا أعلن حزب "العقد الاجتماعي الجديد" من يمين الوسط الذي ينتمي إليه فيلدكامب، انسحابه أيضا من الائتلاف الحاكم، ما يفاقم حالة الفوضى السياسية التي تعصف بالبلاد.
     
وطالب فيلدكامب الخميس باتخاذ إجراءات جديدة ضد إسرائيل ردا على التكتيكات الصارمة التي تتبعها في حربها ضد حماس في غزة.
     
والشهر الماضي أعلنت أمستردام الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموطريتش "شخصين غير مرغوب فيهما". 
     
كما أن هولندا كانت الخميس من بين 21 دولة وقعت على بيان مشترك يصف مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة بأنه "غير مقبول ومخالف للقانون الدولي". 

أخبار دولية

الخارجية

الهولندي

يستقيل

اخفاق

الحكومة

عقوبات

إسرائيل

