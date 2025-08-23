باريس استدعت السفيرة الإيطالية لديها

استدعت باريس السفيرة الإيطالية لديها، بعد أن سخر مسؤول إيطاليّ كبير من الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون لاقتراحه نشر جنود أوروبيين في أوكرانيا في أي تسوية لما بعد الحرب، وفق ما أعلن مصدر دبلوماسيّ فرنسيّ.



وقال نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني للصحافيين في إشارة إلى ماكرون: "اذهب أنت إلى هناك إذا أردت".



وأضاف: "ارتدِ خوذتك وسترتك واحمل بندقيتك واذهب إلى أوكرانيا".



ولفت المصدر الدبلوماسيّ إلى استدعاء السفيرة الإيطالية الجمعة، في أحدث حلقة من سلسلة صدامات دبلوماسية بين باريس وروما قبل وبعد تولي ميلوني السلطة في عام 2022.



وأوضح أنّه "تم تنبيه السفيرة إلى أن هذه التصريحات تتعارض مع مناخ الثقة والعلاقة التاريخية بين بلدينا، وكذلك مع أحدث التطورات الثنائية التي أبرزت أوجه التقارب القوية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بالدعم الراسخ لأوكرانيا".