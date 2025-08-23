روسيا تعلن السيطرة على قريتين في منطقة دونيتسك الأوكرانية

أعلنت روسيا السيطرة على قريتين في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، في إطار تكثيفها الضغط العسكريّ مع تسارع وتيرة الجهود الدبلوماسية لوضع حد للنزاع.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تلغرام إنّ الجيش سيطر على قريتي سريدني وكليبان-بيك.



وتشكل السيطرة على القرية الثانية خطوة إضافية في اتجاه مدينة كوستيانتينيفكا، المعقل المهم على طريق كراماتورسك التي تضم قاعدة لوجستية كبيرة للجيش الأوكرانيّ.



وحقّق الجيش الروسيّ مزيدًا من المكتسبات على الأرض في الأشهر الأخيرة، في مواجهة قوات أوكرانية أقل عديدًا وعتادًا.