زيلينسكي: وجوب أن تدفع دول الجنوب العالميّ روسيا نحو السلام

أكّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي وجوب أن تدفع دول الجنوب العالميّ روسيا نحو السلام في حربها مع أوكرانيا، بما في ذلك المساعدة على دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.



وكتب زيلينسكي على إكس بعد حديثه مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا: "أكدت من جديد استعدادي لأي شكل من أشكال الاجتماع مع الرئيس الروسيّ. ومع ذلك، نرى أن موسكو تحاول مجددا أن تطيل أمد الأمور أكثر".



وأضاف: "من المهم أن يرسل الجنوب العالميّ إشارات وثيقة الصلة ويدفع روسيا نحو السلام".