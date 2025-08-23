رسالة من السيدة الأولى في تركيا الى ميلانيا ترامب... وهذا ما جاء فيها

أعلنت السلطات التركية أن السيدة الأولى أمينة اردوغان بعثت برسالة إلى ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حثتها فيها على الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإثارة محنة الأطفال في قطاع غزة.



وذكرت أمينة اردوغان أنها استلهمت الفكرة من الرسالة التي بعثت بها ميلانيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق هذا الشهر بخصوص الأطفال في أوكرانيا وروسيا.



وقالت في الرسالة التي حملت تاريخ أمس الجمعة ونشرتها الرئاسة التركية: "أؤمن بأن الاهتمام الكبير الذي أظهرتموه تجاه 648 طفلا أوكرانيا... سيمتد إلى غزة أيضا".



وأضافت أمينة اردوغان في الرسالة: "في هذه الأيام التي يشهد العالم فيها صحوة جماعية وأصبح الاعتراف بفلسطين إرادة عالمية، أعتقد أن دعوتكم من أجل غزة من شأنها أن تفي بمسؤولية تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني".