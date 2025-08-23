بحثُ فرنسيّ أفريقيّ في وضع الشرق الأوسط وأوكرانيا وأزمات دولية أخرى

بحث الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وأزمات دولية أخرى.



وتناولت المباحثات الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا في سياق لقاء الاثنين في واشنطن، وفق ما أوضح منشور لماكرون على إكس.



وأشار إلى أنهما اتفقا على الاجتماع مرة أخرى في أيلول خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.