اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعلن إرجاء الانتخابات في 3 محافظات... وهذا ما قاله نوار نجمة للـLBCI

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، إرجاء الانتخابات المقررة في أيلول المقبل كل من السويداء والرقَّة والحسكة، وذلك بسبب التحديات الأمنية فيها.



وشرح المتحدث الاعلامي باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة للـLBCI، خطة الحكومة لإجراء الانتخابات في تلك المحافظات التي تسيطر على بعضها قوات سوريا الديمقراطية قسد، فيما يسيطر المجلس العسكري المعارض على السويداء.