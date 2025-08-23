أخبار
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعلن إرجاء الانتخابات في 3 محافظات... وهذا ما قاله نوار نجمة للـLBCI
أخبار دولية
2025-08-23 | 13:08
مشاهدات عالية
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعلن إرجاء الانتخابات في 3 محافظات... وهذا ما قاله نوار نجمة للـLBCI
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعلن إرجاء الانتخابات في 3 محافظات... وهذا ما قاله نوار نجمة للـLBCI
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، إرجاء الانتخابات المقررة في أيلول المقبل كل من السويداء والرقَّة والحسكة، وذلك بسبب التحديات الأمنية فيها.
وشرح المتحدث الاعلامي باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة للـLBCI، خطة الحكومة لإجراء الانتخابات في تلك المحافظات التي تسيطر على بعضها قوات سوريا الديمقراطية قسد، فيما يسيطر المجلس العسكري المعارض على السويداء.
أخبار دولية
انتخابات
مجلس الشعب السوري
نوار نجمة
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
10:18
تأجيل اختيار أعضاء مجلس الشعب في 3 محافظات سورية
أخبار دولية
10:18
تأجيل اختيار أعضاء مجلس الشعب في 3 محافظات سورية
أخبار لبنان
2025-07-22
إرجاء جلسة فرعية اللجان المكلفة درس إقتراحات القوانين الإنتخابية المقررة غدًا إلى موعد لاحق
أخبار لبنان
2025-07-22
إرجاء جلسة فرعية اللجان المكلفة درس إقتراحات القوانين الإنتخابية المقررة غدًا إلى موعد لاحق
آخر الأخبار
2025-07-24
النائب جيمي جبّور للـLBCI: الحكومة غير مُستعدة لطرح أي شيء في ما يخص قانون الانتخابات النيابية ومجلس النواب سيد نفسه وعلى اللجان الفرعية ان تُكمل دراسة ما طُرح
آخر الأخبار
2025-07-24
النائب جيمي جبّور للـLBCI: الحكومة غير مُستعدة لطرح أي شيء في ما يخص قانون الانتخابات النيابية ومجلس النواب سيد نفسه وعلى اللجان الفرعية ان تُكمل دراسة ما طُرح
أخبار لبنان
2025-06-11
حبيش: لا اعادة اعمار قبل حل مسألة السلاح... وهذا ما قاله بشأن قانون الانتخابات
أخبار لبنان
2025-06-11
حبيش: لا اعادة اعمار قبل حل مسألة السلاح... وهذا ما قاله بشأن قانون الانتخابات
اخترنا لكم
أخبار دولية
14:51
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة كانت متجهة إلى موسكو... وإغلاق مطارات بوسط البلاد
أخبار دولية
14:51
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة كانت متجهة إلى موسكو... وإغلاق مطارات بوسط البلاد
أخبار دولية
13:47
إيران: مقتل ستة أعضاء في مجموعة مرتبطة بإسرائيل
أخبار دولية
13:47
إيران: مقتل ستة أعضاء في مجموعة مرتبطة بإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها
أخبار دولية
2025-08-16
أوكرانيا: روسيا تطلق 85 مسيرة هجومية وصاروخا باليستيا خلال الليل
أخبار دولية
2025-08-16
أوكرانيا: روسيا تطلق 85 مسيرة هجومية وصاروخا باليستيا خلال الليل
0
أمن وقضاء
09:58
"هل يوجد عصابات لخطف الفتيات في لبنان؟"... قوى الأمن تطمئن المواطنين
أمن وقضاء
09:58
"هل يوجد عصابات لخطف الفتيات في لبنان؟"... قوى الأمن تطمئن المواطنين
0
أخبار دولية
2025-06-15
قبرص: إيران طلبت منا نقل "بعض الرسائل" إلى إسرائيل
أخبار دولية
2025-06-15
قبرص: إيران طلبت منا نقل "بعض الرسائل" إلى إسرائيل
0
أخبار لبنان
2025-08-16
هذا ما أعلنته "طيران الشرق الأوسط" بشأن الغاء رحلات الخطوط الجوية الكندية Air Canada ليوم الاحد 17 آب
أخبار لبنان
2025-08-16
هذا ما أعلنته "طيران الشرق الأوسط" بشأن الغاء رحلات الخطوط الجوية الكندية Air Canada ليوم الاحد 17 آب
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترتيبات جديدة في مطار بيروت لمواجهة الازدحام
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترتيبات جديدة في مطار بيروت لمواجهة الازدحام
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في عيدها الأربعين... أوّل ما شاهدتموه على الـ"ال بي سي أي"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في عيدها الأربعين... أوّل ما شاهدتموه على الـ"ال بي سي أي"
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين وساطات الخارج وحسابات الداخل… العلاقات اللبنانية - السورية على مفترق حذر
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين وساطات الخارج وحسابات الداخل… العلاقات اللبنانية - السورية على مفترق حذر
تقارير نشرة الاخبار
13:13
جرود بعلبك لم تعد آمنة للعصابات... اشتباك بين المغاور ومقتل رئيس عصابة خطف
تقارير نشرة الاخبار
13:13
جرود بعلبك لم تعد آمنة للعصابات... اشتباك بين المغاور ومقتل رئيس عصابة خطف
أخبار دولية
13:08
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعلن إرجاء الانتخابات في 3 محافظات... وهذا ما قاله نوار نجمة للـLBCI
أخبار دولية
13:08
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعلن إرجاء الانتخابات في 3 محافظات... وهذا ما قاله نوار نجمة للـLBCI
