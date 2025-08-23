إيران: مقتل ستة أعضاء في مجموعة مرتبطة بإسرائيل

قتلت قوات إيران ستة أعضاء في مجموعة "إرهابية" مرتبطة بإسرائيل خلال عملية في جنوب شرق البلاد، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية.



ونقلت "إرنا" عن بيان صادر عن أجهزة الاستخبارات الإيرانية أن "خلال تبادل إطلاق نار كثيف مع الإرهابيين" في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران "قُتل ستة إرهابيين مرتزقة وأُلقي القبض على اثنين".



ولم تحدّد الوكالة الإيرانية موقع الهجوم بدقة ولا تاريخه.



وأفادت بأن وثائق موجودة تكشف "الطبيعة الصهيونية للفريق الإرهابيّ الذي تم تدميره"، مؤكدة أن هدفه كان "مهاجمة أحد المراكز الحيوية الواقعة في المنطقة الشرقية من البلاد"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وأشارت "إرنا" إلى أن "الفريق العملياتي الرئيسي" للمجموعة كان يتألف "من سبعة إرهابيين غير إيرانيين"، ولم تحدّد جنسياتهم.