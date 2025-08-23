نيجيريا تعلن قتل أكثر من 35 جهاديا قرب الحدود مع الكاميرون

أعلنت القوات الجوية النيجيرية أنها قتلت أكثر من 35 جهاديا في غارات على مقاتلين تجمعوا قرب الحدود مع الكاميرون بعد محاولتهم شنّ هجوم على قوات برية.



وقالت القوات الجوية في بيان: "بناء على معلومات استخباراتية متنوعة من مصادر متعددة، نفّذت القوات الجوية ضربات دقيقة في غارات متتالية، واشتبكت مع الإرهابيين وحيدت أكثر من 35 مقاتلا في أربع مناطق تجمع محددة".