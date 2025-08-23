الأمم المتحدة: أزمة جوع حاد تهدد 18 مليون شخص في اليمن بدءا من أيلول

حذرت الأمم المتحدة من اشتداد أزمة الجوع في اليمن ابتداء من أيلول مع استمرار النقص الحاد في التمويل خلال العام الحالي.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن في بيان على منصة إكس إن "18 مليون شخص في اليمن، أو ما نسبته 52 بالمئة من السكان البالغ عددهم 35.6 مليون، سيواجهون جوعا حادا ابتداء من أيلول المقبل، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية إنسانية عاجلة".



وذكر أن 41 ألف شخص سيواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي إلى حد الكارثة/المجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي).



وأشار المكتب إلى أن أسرة واحدة من كل خمس أسر على الأقل ستواجه نقصا شبه كامل في الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، ما يؤدي إلى زيادة تعرضهم لخطر الوفاة جوعا.



ودعا المكتب إلى ضرورة توفير الدعم العاجل من أجل اتخاذ إجراءات فورية لمنع تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وتفادي انتشار المجاعة في اليمن، ولا سيما في المناطق ذات الخطر العالي.



ويقول مكتب الأمم المتحدة في اليمن إن خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد خلال العام الحالي لا تزال تشهد نقصا حادا، حيث أن التمويل المُستلم حتى الآن، ورغم مرور ثمانية أشهر، لا يُمثل سوى 17 بالمئة فقط من إجمالي متطلبات الخطة البالغة 2.48 مليار دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون شخص.



ويشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في اليمن، والذي نشر في حزيران، إلى أن 5.5 مليون شخص سيواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة)، فيما سيعاني نحو 12.6 مليون من تدهور غذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة)، خلال الفترة بين أيلول 2025 وشباط 2026.