رئيس وزراء كندا يزور بولندا وألمانيا ولاتفيا لتعزيز العلاقات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن كارني سيتوجه إلى بولندا وألمانيا ولاتفيا في الفترة من 25 إلى 27 آب لتعزيز العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين.



وذكر المكتب في بيان، أن كارني سيلتقي المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين.