منظمة الدول الأميركية تدعو لتقديم الدعم المادي والأمني لهايتي

دعت منظمة الدول الأميركية إلى توفير مزيد من التمويل والدعم الدولي لهايتي للتخفيف من الفقر المدقع وتفشي عدم الاستقرار وعنف العصابات في هذه الدولة الكاريبية.



وأصدرت المنظمة خارطة طريق هذا الاسبوع للحض على مساعدة أفقر دولة في النصف الغربي للكرة الأرضية.



وقال الأمين العام للمنظمة ألبرت رامدين إنه في ضوء التاريخ الطويل من التدخلات الأجنبية الفاشلة وإهدار المساعدات، "نحن بحاجة إلى إعادة بناء الثقة".



وأضاف وزير خارجية سورينام السابق "بذلت كندا والولايات المتحدة جهودا كبيرة حتى الآن، ولكن في أميركا اللاتينية هناك رغبة متجددة لمعرفة كيف بالامكان دعم هايتي".



وتركز خارطة الطريق الجديدة على الأمن، نظرا لأن مساحات شاسعة من هايتي، بما في ذلك الغالبية العظمى من العاصمة بورت أو برنس، ترزح تحت سيطرة عصابات مسلحة متنافسة.

