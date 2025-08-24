مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي يجتمع استثنائياً لبحث تداعيات العدوان على فلسطين

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء سيعقد اجتماعاً استثنائياً يوم الإثنين 25 أب المقبل، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني. وأوضحت المنظمة أن التحضيرات جارية لتنفيذ الترتيبات اللازمة لضمان انعقاد الاجتماع ومناقشة سبل التحرك المشترك لوقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين.