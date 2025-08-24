أكراد سوريا يعتبرون آلية اختيار البرلمان الانتقالي غير ديموقراطية

انتقد أكراد سوريا في بيان الأحد آلية اختيار أعضاء البرلمان الانتقالي الجديد، مؤكدين بأنها غير ديمقراطية، بعد يوم من إعلان اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تأجيل اختيار أعضائه في ثلاث محافظات سورية بينها الرقة والحسكة.



ومن المقرر أن تجري سوريا في أيلول عملية انتخابية غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد والذين يعيّن ثلثهم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، من أصل 210 أعضاء يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان.



لكن دمشق أعلنت على لسان مسؤول تأجيل العملية في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ومحافظتي الرقة والحسكة اللتين يسيطر عليهما الأكراد، بسبب "التحديات الأمنية" مشيرة إلى ان الانتخابات ستجري ضمن أراض تسيطر عليها الدولة.



وقالت الإدارة الذاتية الكردية في بيانها "هذه الانتخابات ليست ديموقراطية ولا تعبّر عن إرادة السوريين بأي شكل من الأشكال، ولا تمثل سوى استمرار نهج التهميش والإقصاء الذي عانى منه السوريون".



ووصف البيان الانتخابات بأنها "خطوة شكلية" مؤكدا أن اجراءها في الوقت الراهن "هو تغييب وإقصاء لقرابة نصف السوريين عن هذه العملية".

