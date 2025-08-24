رؤساء سريلانكيون سابقون يعربون عن تضامنهم مع رانيل ويكريميسنغه

عبّر ثلاثة رؤساء سابقين لسريلانكا عن تضامنهم الأحد مع الرئيس السابق رانيل ويكريميسنغه ودانوا سجنه الذي رأوا فيه "اعتداء محسوبا" على الديموقراطية.



وأفاد الثلاثة الذين كانوا خصوما سياسيين لويكريميسنغه الذي تولى الرئاسة بين تموز 2022 وأيلول 2024، بأن التهم الموجهة إليه تافهة.



اتُّهم ويكريميسنغه باستخدام مبلغ من الأموال العامة قدره 55 ألف دولار (47 ألف يورو) أثناء توقّفه في بريطانيا وهو في طريق العودة من قمة مجموعة الـ77 في هافانا ودورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول 2023.



ونُقل ويكريميسنغه (76 عاما) إلى قسم العناية المركّزة في المستشفى الحكومي الرئيسي في كولومبو السبت بعد يوم على احتجازه رهن التحقيق.



وقال أطباء إنه يعاني من الجفاف الشديد إضافة إلى معاناته من مرض السكري الحاد وارتفاع ضغط الدم.

