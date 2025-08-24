أخبار
LBCI
LBCI

منظمة الصحة العالمية: الجيش الإسرائيلي أطلق سراح أحد موظفينا في غزة

أخبار دولية
2025-08-24 | 06:59
مشاهدات عالية
2min
منظمة الصحة العالمية: الجيش الإسرائيلي أطلق سراح أحد موظفينا في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد أنه تم إطلاق سراح أحد موظفيها بعد أن احتجزته القوات الإسرائيلية لأكثر من أربعة أسابيع في قطاع غزة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على إكس: "نشعر بارتياح بالغ لإطلاق سراح زميلنا الذي كان محتجزًا منذ 21 تموز في غزة هذا الصباح"، وجدد الدعوة لحماية جميع موظفي المنظمة والعاملين في المجال الصحي والإنساني.

وفي تموز، قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي هاجم مقر إقامة موظفيها ومستودعها الرئيسي في مدينة دير البلح في قطاع غزة.

وفي ذلك الوقت، أشارت المنظمة إلى أن القوات الإسرائيلية احتجزت اثنين من موظفيها واثنين من ذويهم. وجرى الإفراج عن ثلاثة منهم في وقت لاحق، بينما بقي أحد الموظفين رهن الاحتجاز.

ووجد مرصد عالمي لمراقبة الجوع الأسبوع الماضي أن المجاعة عصفت بمنطقة من غزة ومن المرجح أن تنتشر خلال الشهر المقبل، وهو تقييم قد يزيد من الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.

وتصف منظمة الصحة العالمية القطاع الصحي في غزة بأنه في حالة يرثى لها، مع نقص في الوقود والإمدادات الطبية والتدفق المتكرر لأعداد كبيرة من المصابين.

أخبار دولية

الصحة

العالمية:

الجيش

الإسرائيلي

موظفينا

