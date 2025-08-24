أخبار
وزارة الدفاع الروسية: موسكو وكييف تبادلتا 146 أسير حرب
أخبار دولية
2025-08-24 | 08:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزارة الدفاع الروسية: موسكو وكييف تبادلتا 146 أسير حرب
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ موسكو وكييف تبادلتا 146 أسير حرب من كل من الطرفين الأحد، في آخر تبادل بعد سلسلة من العمليات شهدت إطلاق مئات أسرى الحرب هذه السنة.
وقالت الوزارة في منشور عبر تطبيق تلغرام: "في 24 آب، عاد 146 عسكريا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها" كييف، مضيفة "في المقابل، تمّ نقل 146 أسير حرب من القوات المسلّحة الأوكرانية" إلى أوكرانيا.
أخبار دولية
الدفاع
الروسية:
موسكو
وكييف
تبادلتا
التالي
قوات الدعم السريع تقصف مستشفى في الفاشر السودانية
غرق 3 شقيقات صغيرات وإنقاذ العشرات من قارب يقل مهاجرين لإيطاليا
السابق
