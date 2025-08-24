وزارة الدفاع الروسية: موسكو وكييف تبادلتا 146 أسير حرب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ موسكو وكييف تبادلتا 146 أسير حرب من كل من الطرفين الأحد، في آخر تبادل بعد سلسلة من العمليات شهدت إطلاق مئات أسرى الحرب هذه السنة.



وقالت الوزارة في منشور عبر تطبيق تلغرام: "في 24 آب، عاد 146 عسكريا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها" كييف، مضيفة "في المقابل، تمّ نقل 146 أسير حرب من القوات المسلّحة الأوكرانية" إلى أوكرانيا.