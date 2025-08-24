قوات الدعم السريع تقصف مستشفى في الفاشر السودانية

قصفت قوات الدعم السريع مستشفى في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب السودان، وخطفت ست نساء وطفلين من مخيم للنازحين، حسبما أفاد عناصر إنقاذ وطبيب الأحد.وأفادت غرفة طوارئ معسكر أبو شوك قرب الفاشر الأحد بأن مقاتلي قوات الدعم السريع اقتحموا المخيم وأسروا ثمانية مدنيين عُزّل هم ست نساء ورضيع عمره 40 يوما وطفل عمره ثلاث سنوات، واقتادوهم إلى "جهة غير معلومة".وأفاد عناصر الإنقاذ بأن أكثر من 20 من سكان المخيم في عداد المفقودين، محذرين من أن العدد الفعلي قد يكون أعلى.والسبت قصفت مدفعية قوات الدعم السريع قسم الطوارئ والإصابات في مستشفى بالفاشر، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بينهم أحد الموظفين، حسبما قال طبيب لوكالة فرانس برس.وأضاف الطبيب الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن القصف الذي تواصل حتى الأحد "تسبب في إحداث اضرار بقسم الطوارئ مما تسبب في إيقاف العمل به".وهذا المستشفى من بين ثلاثة مستشفيات فقط لا تزال تعمل في المدينة.