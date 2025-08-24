الادعاء يطلب توقيف رئيس الوزراء السابق في كوريا الجنوبية لدوره في إعلان الأحكام العرفية

أصدر الادعاء العام في كوريا الجنوبية مذكّرة توقيف في حقّ رئيس الوزراء السابق هان دوك-سوو المشتبه في مساعدته الرئيس السابق يون سوك يول على إعلان الأحكام العرفية ثمّ الكذب أمام القضاء.



ومن المرتقب أن تنظر محكمة في الأيّام المقبلة في صلاحية هذه المذكّرة في حق المسؤول السابق الذي يبلغ 76 عاما.



وفي حال تنفيذ المذكرة، ستكون هذه المرّة الأولى يحتجز فيها رئيس سابق ورئيس حكومة سابق في كوريا الجنوبية. وكيم كيون هي، زوجة يون والسيّدة الأولى سابقا، هي أيضا خلف القضبان على خلفية التلاعب بالبورصة.



وأعلنت المدّعية العامة بارك جي-يونغ في خلال مؤتمر صحافي أن "المدّعين طلبوا مذكرة توقيف في حق هان لمساعدته قائد العصيان وإدلائه بشهادة زور وتزوير مستندات رسمية وإتلاف وثائق عامة".



وأضافت أن هان بصفته رئيسا للوزراء "كان يمثّل المؤسّسة الأبرز في الدولة التي تصون واجب الرئيس في حماية الأمّة ودستورها".