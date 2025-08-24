رئيس الوزراء الكندي: الضمانات الأمنية لأوكرانيا ليست خيارا يعود إلى روسيا

رأى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه لا يعود الى روسيا أن تقرر في شأن الضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا من حلفائها الغربيين عندما تنتهي الحرب.



وقال كارني في خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لا يعود الى روسيا أن تقرر كيفية ضمان سيادة أوكرانيا واستقلالها وحريتها مستقبلا. إنه خيار أوكرانيا ويتصل بقرارات الشركاء".

كما ندد كارني بالغزو الروسي لاوكرانيا، مؤكدا أن موسكو "لن تتوقف" عند اوكرانيا إذا بقي عدوانها "بلا رد".



وقال: "إذا بقي عدوان روسيا بلا رد فلن تتوقف هنا"، مشددا على أهمية "الاستثمارات الحيوية" للدول الاعضاء في حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا.

ودعا كارني إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا، قائلا: "نحن بحاجة إلى وقف الأعمال العدائية وبحاجة إلى وقف إطلاق النار. يمكننا أن نسمّيه وقفا لإطلاق النار، أو هدنة. هذا ضروري لوقف القتل".