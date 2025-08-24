زيلينسكي يشدد على "أهمية" انتشار قوات حليفة على الأراضي الأوكرانية بعد وقف لإطلاق النار

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن انتشار قوات حليفة على الأراضي الأوكرانية بعد انتهاء الحرب مع روسيا هو أمر "مهم"، في وقت تسعى كييف الى الحصول على ضمانات أمنية من حلفائها الغربيين.



وقال زيلينسكي في حضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي يزور كييف في ذكرى استقلال أوكرانيا إن قضية "وجود قوات على الارض مهمة بالنسبة الينا".