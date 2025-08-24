أخبار
نائب الرئيس الأميركي: روسيا قدمت تنازلات مهمة بشأن أوكرانيا

أخبار دولية
2025-08-24 | 09:53
نائب الرئيس الأميركي: روسيا قدمت تنازلات مهمة بشأن أوكرانيا
نائب الرئيس الأميركي: روسيا قدمت تنازلات مهمة بشأن أوكرانيا

أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أن روسيا قدمت "تنازلات مهمة" بشأن أوكرانيا وأظهرت مرونة حيال التوصل الى تسوية تنهي الحرب، وذلك عقب القمة بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
     
وقال فانس لشبكة "ان بي سي" الأميركية: "أعتقد أن الروس قدموا تنازلات مهمة للرئيس ترامب للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام ونصف عام في هذا النزاع"، مضيفا: "أبدوا استعدادا لإظهار مرونة بخصوص عدد من مطالبهم الأساسية".

