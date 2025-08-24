إسرائيل تعلن استهداف مواقع "عسكرية" تابعة للحوثيين في صنعاء

أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، بينها ما يقع قرب القصر الرئاسي، إضافة إلى محطات كهرباء ومنشأة لتخزين الوقود.



وقال الجيش في بيان: "نُفّذت الضربات ردا على الهجمات المتكررة التي شنها نظام الحوثي ضد دولة إسرائيل ومدنييها، بما في ذلك إطلاق صواريخ أرض-أرض وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة".