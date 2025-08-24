القوات الاميركية تبدأ بالانحساب من العراق

ذكرت وسائل اعلام عراقية، إن القوات الاميركية بدأت بالانحساب من العراق منذ أيام من قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار غرب العراق، حيث جرى نقل بعض الأفراد والمعدات جوا.



ويأتي الانسحاب ضمن اتفاق سابق بين بغداد وواشنطن يهدف إلى إنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي في العراق، وتحويل الشراكة إلى تعاون أمني مدني، على أن تُقلص القوات الاميركية وجدها تدريجيًا ليقتصر على أقل من خمسة مئة عنصر في أربيل، مع نقل القوات المتبقية إلى قواعد أخرى داخل العراق وسوريا.

