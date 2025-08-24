موجة الحر الأخيرة في إسبانيا هي الأكثر شدّة منذ بدأ تسجيل البيانات

كانت موجة الحرّ التي ضربت إسبانيا لستة عشر يوما في آب "الأكثر شدّة منذ البدء بتسجيل البيانات" في هذا الخصوص في البلاد، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في منشور على اكس.



وحسب المعطيات الموقتة، تخطّت الموجة الأخيرة تلك المسجّلة في تموز 2022، مع حرارة أعلى بـ4,6 درجات مئوية من تلك المصاحبة عادة لموجات الحرّ.



وخلال موجة الحرّ القياسية الأخيرة في 2022، كان فارق الحرارة 4,5 درجات مئوية، بحسب الهيئة الوطنية.



وانتهت موجة الحرّ في آب في الثامن عشر من الشهر. وتعدّ الفترة بين 8 و17 آب "الأكثر حرّا على الإطلاق في إسبانيا منذ 1950 على أقلّ تقدير"، بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوّية.



