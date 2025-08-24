أخبار
قتيلان في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بنى تحتية للطاقة في صنعاء

أخبار دولية
2025-08-24 | 11:29
قتيلان في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بنى تحتية للطاقة في صنعاء
قتيلان في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بنى تحتية للطاقة في صنعاء

قتل شخصان وأصيب 35 آخرون في غارات إسرائيلية  استهدفت بنى تحتية للطاقة في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس كرة نار كبيرة تضئ السماء فوق العاصمة، مخلّفة عمود دخان أسود كثيف.

وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أفادت بوقوع "عدوان صهيوني على العاصمة صنعاء"، في استمرار للمواجهة المستمرة منذ أشهر بين المتمردين المدعومين من إيران والدولة العبرية.

وأوضحت أنّ الغارات استهدفت "محطة شركة النفط بشارع الستين في صنعاء" و"محطة كهرباء حزيز جنوب صنعاء"، فيما أفاد مصدر أمني حوثي فرانس برس بأنّ الهجوم استهدف "مبنى أمن أمانة العاصمة وسط صنعاء".

وتحدثت وزارة الصحة التابعة للحوثيين عن سقوط قتيلين و35 جريحا في الغارات الإسرائيلية.

أخبار دولية

الغارات

الإسرائيلية

استهدفت

تحتية

للطاقة

صنعاء

Learn More