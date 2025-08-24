لافروف يتّهم الدول الغربية بالسعي لتعطيل مفاوضات السلام مع أوكرانيا

اتّهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية بالسعي إلى "تعطيل" المفاوضات الرامية لوضع حد للحرب في أوكرانيا، في وقت وصلت الجهود الدبلوماسية لحلّ النزاع إلى طريق مسدود.



وقال لافروف في مقابلة بثتها القناة الروسية العامة الأحد على تلغرام: "كلّ ما يقومون به هو البحث عن ذرائع لتعطيل المفاوضات"، مندّدا بموقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي "يتعنّت ويضع شروطا ويطالب باجتماع فوري بأي ثمن" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



كما اتّهم لافروف السلطات الأوكرانية بـ"السعي لتعطيل عملية أسّس لها الرئيسان بوتين وترامب وأثمرت عن نتائج جيّدة جدا".



وأضاف: "نأمل بأن يتم إحباط هذه المحاولات".