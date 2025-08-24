أخبار
LBCI
LBCI

لافروف يتّهم الدول الغربية بالسعي لتعطيل مفاوضات السلام مع أوكرانيا

أخبار دولية
2025-08-24 | 12:31
مشاهدات عالية
لافروف يتّهم الدول الغربية بالسعي لتعطيل مفاوضات السلام مع أوكرانيا
0min
لافروف يتّهم الدول الغربية بالسعي لتعطيل مفاوضات السلام مع أوكرانيا

اتّهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية بالسعي إلى "تعطيل" المفاوضات الرامية لوضع حد للحرب في أوكرانيا، في وقت وصلت الجهود الدبلوماسية لحلّ النزاع إلى طريق مسدود.

وقال لافروف في مقابلة بثتها القناة الروسية العامة الأحد على تلغرام: "كلّ ما يقومون به هو البحث عن ذرائع لتعطيل المفاوضات"، مندّدا بموقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي "يتعنّت ويضع شروطا ويطالب باجتماع فوري بأي ثمن" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

كما اتّهم لافروف السلطات الأوكرانية بـ"السعي لتعطيل عملية أسّس لها الرئيسان بوتين وترامب وأثمرت عن نتائج جيّدة جدا".

وأضاف: "نأمل بأن يتم إحباط هذه المحاولات".

We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More