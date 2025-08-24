أخبار
لافروف يتّهم الدول الغربية بالسعي لتعطيل مفاوضات السلام مع أوكرانيا
أخبار دولية
2025-08-24 | 12:31
لافروف يتّهم الدول الغربية بالسعي لتعطيل مفاوضات السلام مع أوكرانيا
اتّهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية بالسعي إلى "تعطيل" المفاوضات الرامية لوضع حد للحرب في أوكرانيا، في وقت وصلت الجهود الدبلوماسية لحلّ النزاع إلى طريق مسدود.
وقال لافروف في مقابلة بثتها القناة الروسية العامة الأحد على تلغرام: "كلّ ما يقومون به هو البحث عن ذرائع لتعطيل المفاوضات"، مندّدا بموقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي "يتعنّت ويضع شروطا ويطالب باجتماع فوري بأي ثمن" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
كما اتّهم لافروف السلطات الأوكرانية بـ"السعي لتعطيل عملية أسّس لها الرئيسان بوتين وترامب وأثمرت عن نتائج جيّدة جدا".
وأضاف: "نأمل بأن يتم إحباط هذه المحاولات".
أخبار دولية
2025-07-18
أخبار دولية
2025-07-18
آخر الأخبار
كتائب القسام تتهم إسرائيل بتعطيل المفاوضات حول هدنة في غزة
آخر الأخبار
كتائب القسام تتهم إسرائيل بتعطيل المفاوضات حول هدنة في غزة
آخر الأخبار
2025-05-31
آخر الأخبار
2025-05-31
أخبار دولية
2025-07-11
أخبار دولية
2025-07-11
تقارير نشرة الاخبار
13:09
تقارير نشرة الاخبار
13:09
أخبار دولية
12:53
أخبار دولية
12:53
أخبار دولية
11:29
أخبار دولية
11:29
أخبار دولية
11:19
أخبار دولية
11:19
حال الطقس
04:08
حال الطقس
04:08
آخر الأخبار
14:31
آخر الأخبار
14:31
أخبار دولية
11:19
أخبار دولية
11:19
أخبار لبنان
11:11
أخبار لبنان
11:11
تقارير نشرة الاخبار
13:42
تقارير نشرة الاخبار
13:42
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تقارير نشرة الاخبار
13:24
تقارير نشرة الاخبار
13:24
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تقارير نشرة الاخبار
13:09
تقارير نشرة الاخبار
13:09
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
مقدمة نشرة الاخبار
12:50
أخبار لبنان
10:51
أخبار لبنان
10:51
حال الطقس
04:08
حال الطقس
04:08
أمن وقضاء
06:26
أمن وقضاء
06:26
خبر عاجل
09:07
خبر عاجل
09:07
خبر عاجل
11:38
خبر عاجل
11:38
خبر عاجل
08:03
خبر عاجل
08:03
أخبار لبنان
10:43
أخبار لبنان
10:43
صحف اليوم
01:53
صحف اليوم
01:53
خبر عاجل
08:02
خبر عاجل
08:02
