الشرع يستقبل وفداً إعلامياً عربياً: على لبنان أن يستفيد من نهضة سوريا وإلا سيخسر كثيراً

أخبار دولية
2025-08-24 | 12:53
مشاهدات عالية
الشرع يستقبل وفداً إعلامياً عربياً: على لبنان أن يستفيد من نهضة سوريا وإلا سيخسر كثيراً
2min
الشرع يستقبل وفداً إعلامياً عربياً: على لبنان أن يستفيد من نهضة سوريا وإلا سيخسر كثيراً

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وفداً إعلامياً عربياً، يضم مديري مؤسسات إعلامية، وبينهم رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر، ورؤساء تحرير صحف عربية ووزراء إعلام سابقين.
 
وقال الشرع أمام الوفد، إن لبنان عانى من سياسات النظام البائد، وإن البلدين بحاجة الى فتح صفحة جديدة بيضاء، وكتابة تاريخ جديد للعلاقات المشتركة، وتحرير الذاكرة من الإرث الماضي. 

ولفت الى أن الاستثمار السوري في الاستقطاب المذهبي والسياسة في لبنان كان خطأً كبيراً بحق البلدين ولا يجب أن يتكرر.

ولدى سؤاله عن أنه لم يخص لبنان بتصريحات حول العلاقات بين البلدين قال: "لا أريد أن أظهر أمام اللبنانيين بصورة سوريا التي تريد تنظِّر على اللبنانيين، أو أن تتحكم بقرارهم، فقررت أن أدخل البيوت من أبوابها، لذلك أجريت محادثات مع الرئيس نجيب ميقاتي ومع الرئيس نواف سلام، والاتصالات مستمرة". 

وقال: "بعد تحرير دمشق لم نعلن العداء لأحد حتى حزب الله، ولم نختر المضي في القتال، لأن أي خيار آخر كان سيؤدي إلى إستثمار الصراع ضد لبنان وضد سوريا، وهذا أمر لا مصلحة لنا ولا للبنان فيه. وقال إن هناك من يصورنا كإرهابين وتهديد وجودي، وهناك من يريد الاستقواء بسوريا الجديدة لتصفية حسابات مع حزب الله. أمّا أنا فأقول: نحن لا هذا ولا ذاك، نريد علاقة من دولة إلى دولة تقوم على معالجات اقتصادية واستقرار ومصلحة مشتركة.

وشدّد على أن على لبنان أن يستفيد من نهضة سوريا وإلا سيخسر كثيراً، فسوريا كما أراها تشكل فرصة كبيرة للبنان. 
 
 
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

أخبار دولية

يستقبل

وفداً

إعلامياً

عربياً:

لبنان

يستفيد

سوريا

سيخسر

كثيراً

